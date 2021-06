Reggina, l’organico attuale: fuori Nicolas, resta Bianchi

Al netto della fine dei prestiti, sia in entrata che in uscita, al momento la Reggina può contare su 24 calciatori in organico. Dalla lista attuale, fuoriesce Nicolas Andrade, passato ufficialmente al Pisa, mentre andranno aggiunti Matteo Rubin e Nikola Vasic, attualmente impegnati nei playoff di Lega Pro (Alessandria) e nella serie B svedese (Vasalund). Conferma sicura per Nicolò Bianchi, il quale ha rinnovato fino al 2023.

ORGANICO REGGINA

Allenatore: Alfredo Aglietti.

Portieri: Farroni, Guarna, Nicolas.

Difensori: Cionek, Di Chiara, Garufo, Gasparetto, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Marchi, Rolando, Rossi, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Crimi, Crisetig, Faty, Mastour, Paolucci, Situm.

Attaccanti: Denis, Menez, Montalto.

Totale calciatori: 24.