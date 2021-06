Reggina, incontro Taibi-Battistini per Micai. Sondaggio anche per Brignoli, ma…

Reggina tra obiettivi e sogni impossibili. Se per il ruolo di secondo portiere gli scenari si stanno delineando (clicca qui), la pista che porta al titolare rimane apertissima.

L’edizione odierna di Gazzetta del Sud, fa il punto della situazione riguardo le ultime di mercato.

“Amaranto sempre al lavoro- si legge-anche per quel che concerne l’eredità di Nicolas (ufficiale il passaggio del brasiliano al Pisa, sulla base di un contratto biennale). Nell’agenda cominciano ad entrare altri profili, per evitare di farsi trovare impreparati nel caso le piste che portano a Mauro Vigorito e Guglielmo Vicario si rivelassero impraticabili. Tra i vari colloqui di queste ultime ore, l’ultimo in ordine cronologico è quello tra Taibi e Graziano Battistini, agente di Alessandro Micai (27). Così come Vigorito, pure Micai, attuale secondo portiere della Salernitana, gradirebbe un trasferimento in Calabria. Anche in questo caso, la Reggina ha messo sul piatto due opzioni: la prima porta ad un trasferimento in prestito, la seconda ad un acquisto a titolo definitivo, ma solo se quest’ultima soluzione sia a parametro zero. Sondaggio esplorativo anche per Alberto Brignoli (29), protagonista del ritorno in A dell’Empoli: discorso chiuso in un amen, in quanto i toscani sono disposti a trattare sulla base di un’offerta che prevede il costo del cartellino, fissato intorno al milione di euro”.