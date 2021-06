La smentita di Oliveri: “Non ho alcun ruolo all’interno della Villlese 1946”

Vincenzo Oliveri non figura nella società Villese 1946. La precisazione arriva dal diretto interessato, il quale ha contattato la redazione di Rnp.

“In merito a quanto pubblicato ieri dal vostro portale-spiega Oliveri-, nell’articolo a firma Giuseppe Calabrò, smentisco categoricamente la mia presenza tra i consiglieri della neonata società Asd Villese 1946. Il sottoscritto non fa parte né della Villese né di qualsiasi altra società. Da appassionato di calcio e da amante del territorio, faccio un grosso in bocca al lupo ai dirigenti che hanno intrapreso questa avventura, ed auguro loro le migliori fortune. Per quanto mi riguarda, dopo avergli dedicato decenni di amore e sacrifici, da qualche tempo ho detto addio al calcio dilettantistico. Per il futuro, diffido chiunque a legare il mio nome a qualsiasi dirigenza o iniziativa riguardante il calcio”.