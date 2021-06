La Reggina ha scelto Russo, chiesto al Sassuolo il prestito del giovane portiere

Il giovane estremo difensore, nato nella città della fata Morgana, ha scavalcato altri profili per quanto riguarda il ruolo di secondo.

E’ Alessandro Russo, il portiere a cui la Reggina ha deciso di affidare il ruolo di secondo.

A riportarlo, la Gazzetta del Sud.

“La Reggina ha preso una decisione finale- si legge- per quanto riguarda il ruolo di secondo portiere. Alessandro Russo (20), ha definitivamente scavalcato sia Stefano Turati che Marco Pissardo: a far pendere l’ago della bilancia verso Russo, nato proprio a Reggio Calabria, il fatto che rispetto agli altri due sia l’unico ad avere già maturato un’esperienza in B, dal momento che nell’ultima stagione ha difeso i pali della Virtus Entella. Taibi ha ufficialmente chiesto il prestito di Russo al Sassuolo, durante un incontro tenutosi ieri mattina. Trattativa aperta, ci sono buone possibilità che nei prossimi giorni arrivi la fumata bianca”.