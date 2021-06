Italia, Mancini: “Siamo stati bravissimi, soddisfazione per tutti gli italiani”

Intervenuto ai microfoni della RAI al termine del match vinto dall’Italia contro la Turchia per 3-0, il commissario tecnico Azzurro Roberto Mancini ha espresso la sua soddisfazione, oltre che per il risultato, per la prestazione offerta dai suoi.

“Siamo stati bravissimi, la partita non era semplice, sia perché era il debutto ma anche perché avevamo di fronte un’ottima squadra; in queste partite serve tutto, compreso l’aiuto del folto pubblico. Siamo felici, la squadra ha giocato davvero molto bene; la svolta decisiva l’abbiamo avuta quando abbiamo iniziato a girare la palla velocemente, arrivando dalla parte opposta liberando l’uomo. Era importante iniziare bene, soprattutto perché si giocava a Roma; è stata una grande soddisfazione per noi, per il pubblico e per tutti gli italiani. La serata è stata bellissima, mi auguro ce ne saranno tante altre così; il cammino è ancora molto lungo per poter pensare a Wembley.”

(credit foto: Maurizio Laganà)