Europei, stasera Italia-Turchia: la probabile formazione azzurra

Gruppo A, prima giornata: alle 21:00 gli azzurri debutteranno contro la Turchia, nessun dubbio per Roberto Mancini.

L’attesa è finita. Questa sera, allo stadio Olimpico di Roma, l’Italia farà il suo esordio nel campionato Europeo. Gli azzurri tornano a disputare una competizione a distanza di cinque anni, dopo il clamoroso flop legato ai Mondiali di Russia 2018.

Per il debutto contro la Turchia, il ct Roberto Mancini confermerà il 4-3-3. In porta Donnarumma, al centro della difesa l’esperta coppia Bonucci-Chiellini. Sugli esterni difensivi, Florenzi a destra e Spinazzola a sinistra. Il terzetto di centrocampo vedrà Jorginho vestire i panni del play, con Barella e Locatelli. In avanti, l’estro di Insigne e Berardi ai lati di Immobile.

Ancora out Verratti, convocato ma in fase di recupero dall’infortunio. Dalla panchina gli ex amaranto Acerbi e Di Lorenzo.

PROBABILE FORMAZIONE ITALIA-4-3-3.

Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Locatelli, Jorginho, Barella; Berardi, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini.

*foto: Maurizio Laganà