Europei, Italia-show al debutto! Turchia travolta 0-3

Reti bianche nel primo tempo, tris nella ripresa

Una grandissima Italia batte la Turchia e inizia l’Europeo con una vittoria

Mercoledì 16 la sfida con la Svizzera

Bella, compatta, combattiva. E’ un’Italia travolgente quella che questa sera ha spazzato via la Turchia nella gara inaugurale di Euro 2020, che ha visto trionfare i ragazzi di Mancini nello scenario di un Olimpico tornato a ruggire. Tre a zero il risultato inflitto alla compagine turca di Gunes, mostratasi ostica nella prima frazione prima di cedere il passo agli azzurri nella ripresa.

Turchi in trincea, assedio azzurro

Il primo tempo è un monologo a reti bianche, con gli azzurri che creano e attaccano ed i turchi che difendono e giocano perlopiù di ripartenza, tra occasioni mancate e decisioni arbitrali assai discutibili. La gara, che parte subito a ritmi alti, si infiamma al 18′, con la combinazione Insigne-Berardi che dà vita al primo vero squillo dell’Italia, culminato con la conclusione a giro (ma fuori misura, seppur da buona posizione) dell’esterno napoletano. Guidati da un Berardi particolarmente ispirato e da un grande Spinazzola sull’out di sinistra, con il passare dei minuti gli azzurri acquisiscono intensità e certezze, che li portano ad andare a centimetri dal vantaggio con Chiellini, il cui colpo di testa sugli sviluppi di un corner, al 22′, viene fermato soltanto da un super intervento del portiere Cakir. E mentre l’Italia gioca cercando il varco giusto, la Turchia si barrica in difesa attendendo gli errori avversari, che non riescono a sfondare il muro biancorosso. Neppure con Immobile, che ci prova senza fortuna in due occasioni. E, come se non bastasse, agli azzurri viene anche negato un rigore lampante a pochi minuti dalla fine della prima frazione, frutto di un fallo di mano di Celik su cross di Spinazzola.

Un, due, tre: delirio azzurro

Nella ripresa il copione sembra non cambiare, seppur con la variante Di Lorenzo al posto di Florenzi. L’ex esterno della Reggina entra in partita alla perfezione, dimostrandosi una certezza sulla catena di destra. Riversati in avanti sin da subito, gli uomini di Mancini trovano la rete al 52′, quando Berardi sfonda in area di rigore e, al cross in mezzo, trova le fortunosa deviazione in porta di Demiral. Il boato dell’Olimpico è come benzina nelle gambe e nei cuori degli azzurri, che martellando su ogni pallone riescono anche a raddoppiare al 66′: Spinazzola calcia in porta e Cakir ribatte la conclusione, sulla quale si avventa Immobile che da pochi passi firma il 2-0. E’ il colpo che manda in orbita l’Italia ed in palla la Turchia, sempre più indolente e atrofizzata. Così, al 79′ Insigne chiude i giochi, sfruttando un disimpegno errato in fase difensiva dei turchi ed una straordinaria rete di passaggi dei suoi compagni. La palla giunta al fantasista campano è un appuntamento al goal, incarnato da un tiro a giro sul secondo palo che sancisce uno 0-3 eloquente, che a sua volta certifica una prova di assoluto spessore della squadra di Mancini.

L’Italia inizia al meglio gli Europei e si regala una notte magica, con la speranza che non sia l’ultima…