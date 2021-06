Europei, Da Mbappè e Foden fino a Hlozek: gli under 23 pronti ad essere protagonisti

Mancano meno di 48 ore all’inizio di EURO 2020, in vista della gara inaugurale tra Italia e Turchia, vediamo i migliori under 23 che scenderanno in campo in questa competizione. Oltre ai già affermatissimi Kylian Mbappè, Kai Havertz, Phil Foden, Matthijs De Ligt e Gianluigi Donnarumma, sono tanti i talenti che proveranno a mettersi in mostra in una vetrina prestigiosa come l’europeo. Andiamo ad analizzarli ruolo per ruolo.

Portieri: Per quel che riguarda il ruolo dell’estremo difensore ci sono pochi dubbi: Gianluigi Donnarumma (22 anni, 1999) non ha rivali. Altri giocatori molto promettenti, ma che difficilmente vedremo in campo nel corso della competizione, sono lo spagnolo Robert Sanchez (23 anni, 1997) e l’ucraino Anatolij Trubin (19 anni, 2001).

Difensori centrali: Spostandoci sulla linea difensiva, sono tanti i talenti che scenderanno in campo: a partire da Matthijs De Ligt (21 anni, 1999) fino ad Alessandro Bastoni (22 anni, 1999). Merita una menzione il trittico della difesa della Turchia composto da Merih Demiral (23 anni, 1998), Ozan Kabak (21 anni, 2000) e Orkun Kökçü (20 anni, 2000), la nazionale allenata da Günes, oltre ad avere una difesa giovanissima, è la squadra con l’età media più bassa. Altri giocatori che potrebbero sorprendere sono lo svizzero Omeragic (19 anni,2002), il croato Gvardiol (19 anni, 2002) e l’olandese Timber (19 anni,2001)

Terzini: Parlando dei terzini abbiamo due nomi a fascia: sulla destra troviamo il terzino del Sassuolo Mert Müldür (22 anni, 1999) e il gallese Neco Williams (20 anni, 2001), mentre, sulla sinistra troviamo l’olandese Owen Wijndal (21 anni, 1999) e Nuno Mendes (18 anni, 2002) terzino titolare dello Sporting Lisbona che ha attirato su di sé le attenzioni di molti club europei, Manchester City in primis.

Centrocampisti: In mezzo al campo troviamo forse i giocatori in prospettiva migliori. Da Mason Mount (22 anni, 1999) e Kai Havertz (21 anni, 1999), freschi di vittoria della Champions League, al enfant prodige del Manchester City Phil Foden (21 anni, 2000) passando per il fantasista del Barcellona Pedri (18 anni, 2002) fino al talentino del Bayern München Jamal Musiala (18 anni, 2003). Troviamo tanti volti provenienti dal nostro campionato come il macedone Eljif Elmas (21 anni, 2002) e Manuel Locatelli (23 anni, 1998) o anche giocatori che potrebbero arrivare nel belpaese la prossima stagione come Renato Sanches (23 anni, 1997) su cui c’è l’interesse della Roma o Ryan Gravenberch (19 anni, 2002) su cui è forte la Juventus. Potrebbe rivelarsi una sorpresa anche il russo Denis Makarov (23 anni, 1998), che è stato recentemente inserito nel dream team dell’europeo under 21 giocato tra maggio e giugno. Inoltre, troviamo in questo ruolo i giocatori più giovani di tutta la competizione: i diciassettenni Jude Bellingham e Kacper Kozlowski.

Esterni: Sulle ali la fa da padrone l’Inghilterra, con ben 3 under di tutto rispetto, ovvero Marcus Rashford (23 anni, 1997), Bukayo Saka (19 anni, 2001) e Jadon Sancho (21 anni, 2000). Troviamo anche due volti “noti” al panorama calcistico italiano: parliamo dei due esterni della Juventus Federico Chiesa (23 anni, 1997) e Dejan Kulusevski (21 anni, 2000, fermato però momentaneamente dal Covid). Possono sorprendere Jérémy Doku (19 anni, 2002), unico under 23 del Belgio, e Josip Brekalo (22 anni, 1998), esterno croato che viene da un’ottima stagione in Bundesliga con la maglia del Wolfsburg.

Attaccanti: Come per i portieri, anche nei centravanti c’è poca scelta: la stella indiscussa è Kylian Mbappè (22 anni, 1998). Le alternative al numero 10 francese sono l’olandese Donyell Malen (22 anni, 1998) e la stellina della Repubblica Ceca Adam Hlozek (18 anni, 2002).

Santo Nicolò