Serie D girone I: colpo salvezza del S.Maria Cilento, la nuova classifica

Ieri si è disputato l'ultimo recupero, domenica tutti in campo per la 32esima giornata.

Non ci sono più gare da recuperare, nel girone I di serie D. Il match di ieri pomeriggio tra Santa Maria Cilento e Sant’Agata, ha visto i padroni di casa ottenere la salvezza aritmetica, grazie al successo per 2-0 maturato con una rete per tempo; per i siciliani si complica la situazione, con appena 3 punti di vantaggio sul Marina di Ragusa penultimo.

Domenica, si scenderà in campo per la terzultima giornata.

Di seguito, classifica aggiornata e prossimo turno.

Recupero 31^ giornata

Polisportiva Santa Maria Cilento-Città di Sant’Agata 2-0:

24′ Maio, 84′ Maggio.

Classifica

67 ACR Messina

63 FC Messina

57 Gelbison

53 Acireale

52 San Luca

51 Dattilo

43 Rotonda

41 Biancavilla (-1)

41 Santa Maria del Cilento

40 Castrovillari

39 Licata

39 Paternò

36 Troina

33 Cittanovese

31 Rende

30 Città di Sant’Agata

27 Marina di Ragusa

19 Roccella

32^ GIORNATA (13 giugno-ore 16:00)

Acireale-Dattilo

Biancavilla-Santa Maria Cilento

Cittanovese-San Luca

Fc Messina-Castrovillari

Gelbison-Roccella

Licata-Acr Messina

Marina di Ragusa-Troina

Rotonda-Paternò

Sant’Agata-Rende