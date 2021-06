Europei, le partecipazioni: Germania la più presente, 2 nazionali all’esordio

Tredicesima presenza consecutiva per i tedeschi, seguiti in graduatoria da russi e spagnoli; debutto nella fase finale per Finlandia e Macedonia del Nord

Siamo ormai giunti a poche ore dall’inizio dell’edizione numero sedici degli Europei di calcio, che prenderanno il via a Roma venerdì 11 giugno alle 21, in quello che sarà il primo torneo itinerante, ribattezzato come Europa 2020. Per la seconda volta consecutiva saranno 24 le partecipanti all’evento, e dopo le 5 debuttanti del 2016 (Albania, Galles, Irlanda del Nord, Islanda e Slovacchia), stavolta saranno solamente in 2 a fare il loro esordio: Finlandia e Macedonia del Nord. Il numero delle nazionali che hanno preso parte ad almeno un’edizione degli Europei, dal 1960 ad oggi, sale così a 35.

A vantare il maggior numero di presenze nella fasi finali è la Germania, giunta alla tredicesima partecipazione consecutiva e assente solo nelle prime tre edizioni; sul secondo gradino del podio c’è la Russia, la quale vi prese parte per 5 volte come Unione Sovietica e una in qualità di Comunità degli Stati Indipendenti. Oltre a finlandesi e macedoni che faranno il loro esordio, sono altre 6 le nazionali con una sola partecipazione.

Classifica delle partecipazioni alle fasi finali degli Europei (compreso Euro 2020)

13: Germania/Germania Ovest

12: Russia/Unione Sovietica/C.S.I.

11: Spagna

10: Francia, Inghilterra, Italia, Olanda, Repubblica Ceca/Cecoslovacchia

9: Danimarca

8: Portogallo

7: Svezia

6: Belgio, Croazia

5: Romania, Serbia/Jugoslavia/Serbia&Montenegro, Svizzera, Turchia

4: Grecia, Polonia, Ungheria

3: Austria, Irlanda, Scozia, Ucraina

2: Bulgaria, Galles, Slovacchia

1: Albania, Finlandia, Irlanda del Nord, Islanda, Lettonia, Macedonia del Nord, Norvegia, Slovenia