Europei, la Storia: da Parigi a Parigi, tutte le finali dal 1960 al 2016

Quindici edizioni, quindici notti di festa, quindici trofei alzati al cielo. Dalla prima edizione del 1960, con appena 17 nazionali iscritte e solo 4 ammesse alla fase finale, all’ultima andata in scena nel 2016 con il nuovo format con 24 nazionali qualificate, da Parigi a Parigi Saint-Denis, ripercorriamo la Storia degli Europei attraverso le emozioni delle finali per il titolo.

FRANCIA 1960 – UNIONE SOVIETICA

Parigi, 10 luglio 1960

Unione Sovietica-Jugoslavia 2-1 dopo i tempi supplementari

43′ Galic (J), 49′ Metreveli (US), 113′ Ponedelnik (US)

SPAGNA 1964 – SPAGNA

Madrid, 21 giugno 1964

Spagna-Unione Sovietica 2-1

6′ Pereda (S), 8′ Khusainov (US), 85′ Marcelino (S)

ITALIA 1968 – ITALIA

Roma, 8 giugno 1968

Italia-Jugoslavia 1-1

39′ Dzaijc (J), 80′ Domenghini (I)

Ripetizione – Roma, 10 giugno 1968

Italia-Jugoslavia 2-0

12′ Riva, 31′ Anastasi

BELGIO 1972 – GERMANIA OVEST

Bruxelles, 18 giugno 1972

Germania Ovest-Unione Sovietica 3-0

27′ Gerd Muller, 52′ Wimmer, 58′ Gerd Muller

JUGOSLAVIA 1976 – CECOSLOVACCHIA

Belgrado, 20 giugno 1976

Cecoslovacchia-Germania Ovest 2-2, 5-3 ai calci di rigore

8′ Svehlik (C), 25′ Dobias (C), 28′ Dieter Muller (GO), 80′ Holzenbein

Sequenza dei rigori: Masny (C, gol), Bonhof (GO, gol), Nehoda (C, gol), Flohe (GO, gol), Ondrus (C, gol), Bongartz (GO, gol), Jurkemik (C, gol), Hoeness (GO, alto), Panenka (C, gol).

ITALIA 1980 – GERMANIA OVEST

Roma, 22 giugno 1980

Germania Ovest-Belgio 2-1

10′ Hrubesch (GO), 75′ Vandereycken (B, rigore), 88′ Hrubesch (GO)

FRANCIA 1984 – FRANCIA

Parigi, 27 giugno 1984

Francia-Spagna 2-0

57′ Platini, 90′ Bellone

GERMANIA OVEST 1988 – OLANDA

Monaco di Baviera, 25 giugno 1988

Olanda-Unione Sovietica 2-0

32′ Gullit, 54′ Van Basten

SVEZIA 1992 – DANIMARCA

Goteborg, 26 giugno 1992

Danimarca-Germania 2-0

18′ Jensen, 78′ Vilfort

INGHILTERRA 1996 – GERMANIA

Londra, 30 giugno 1996

Germania-Repubblica Ceca 2-1 al Golden Gol

58′ Berger (RC, rigore), 73′ Bierhoff (G), 95′ Bierhoff (G)

BELGIO&OLANDA 2000 – FRANCIA

Rotterdam, 2 luglio 2000

Francia-Italia 2-1 al Golden Gol

55′ Delvecchio (I), 90′ Wiltord (F), 103′ Trezeguet (F)

PORTOGALLO 2004 – GRECIA

Lisbona, 4 luglio 2004

Grecia-Portogallo 1-0

57′ Charisteas

AUSTRIA&SVIZZERA 2008 – SPAGNA

Vienna, 28 giugno 2008

Spagna-Germania 1-0

33′ Torres

POLONIA&UCRAINA 2012 – SPAGNA

Kiev, 1° luglio 2012

Spagna-Italia 4-0

14′ Silva, 41′ Alba, 84′ Torres, 88′ Mata

FRANCIA 2016 – PORTOGALLO

Parigi (Saint Denis), 10 luglio 2016

Portogallo-Francia 1-0 dopo i tempi supplementari

109′ Eder

Statistiche delle finali

Titoli vinti: 3 Germania, 3 Spagna, 2 Francia, 1 Unione Sovietica, 1 Italia, 1 Cecoslovacchia, 1 Olanda, 1 Danimarca, 1 Grecia, 1 Portogallo

Finali giocate: 6 Germania/Germania Ovest, 4 Spagna, 4 Unione Sovietica, 3 Francia, 3 Italia, 2 Jugoslavia, 2 Portogallo, 2 Repubblica Ceca/Cecoslovacchia, 1 Belgio, 1 Danimarca, 1 Grecia, 1 Olanda

Finale/i con il maggior numero di gol (rigori esclusi): Cecoslovacchia-Germania Ovest 2-2 (1976), Spagna-Italia 4-0 (2012)

Cannonieri delle finali: 2 reti per Gerd Muller (Germania Ovest, 1972), Hrubesch (Germania Ovest, 1980), Bierhoff (Germania, 1996), Torres (Spagna, uno 2008 e uno 2012).