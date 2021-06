Europei, Pellegrini out: “L’amarezza in questo momento è molta”

Ko purtroppo definitivo. Un problema muscolare mette il centrocampista della Nazionale Lorenzo Pellegrini fuori dai giochi per questi Europei. Lo stesso giocatore della Roma, non nasconde il suo dispiacere e affida ai social il suo stato d’animo: “Purtroppo questo maledetto problema alla coscia non mi permetterà di giocare questo Europeo. L’amarezza in questo momento è molta, ma è proprio ora che bisogna stringersi ancora di più e fare il tifo per questo gruppo fantastico di uomini veri che di sicuro darà l’anima ogni partita dall’inizio alla fine. Io ci credo. Forza ragazzi, Forza Italia. Tutti insieme”.