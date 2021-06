Euro 2020, focus sul Gruppo F: Francia, Germania, Portogallo e Ungheria

Il focus di RNP sulle protagoniste di Euro 2020: gli organici, le statistiche, il cammino per arrivare alla fase finale e il calendario dei match in programma.

GRUPPO F

FRANCIA

Commissario Tecnico: Didier Deschamps

Portieri: Lloris, Mandanda, Maignan

Difensori: Pavard, Kimpembe, Varane, Lenglet, Zouma, Digne, Hernandez, Dubois, Koundé

Centrocampisti: Pogba, Lemar, Tolisso, Kanté, Rabiot, Sissoko, Coman

Attaccanti: Griezmann, Giroud, Mbappé, Dembelé, Benzema, Ben Yedder, Thuram

Presenze nella fase finale: 9, delle quali le ultime 7 consecutive

Miglior piazzamento: campione nel 1984 e nel 2000, vice-campione nel 2016

Come si è qualificata: prima classificata nel Gruppo H con 25 punti (8 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta), 25 gol fatti, 6 subiti; a seguire Turchia 23, Islanda 19, Albania 13, Andorra 4, Moldavia 3.

GERMANIA

Commissario Tecnico: Joachim Low

Portieri: Neuer, Leno, Trapp

Difensori: Rudiger, Halstenberg, Ginter, Hummels, Sule, Klostermann, Gosens, Can, Koch, Gunter

Centrocampisti: Kimmich, Kroos, Gnabry, Hofmann, Musiala, Neuhaus, Goretzka, Sané, Gundogan

Attaccanti: Havertz, Volland, Werner, Muller

Presenze nella fase finale: 12, sempre presente dal 1972 al 2016

Miglior piazzamento: campione nel 1972, 1980 e 1986; vice-campione nel 1976, 1992 e 2008

Come si è qualificata: prima classificata nel Gruppo C con 21 punti (7 vittorie e 1 sconfitta), 30 gol fatti, 7 subiti; a seguire Olanda 19, Irlanda del Nord 13, Bielorussia 4, Estonia 1.

PORTOGALLO

Commissario Tecnico: Fernando Santos

Portieri: Patricio, Lopes, Rui Silva

Difensori: Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro, Fonte, Cancelo, Mendes

Centrocampisti: Moutinho, Bernardo Silva, Fernandes, Danilo, Carvalho, Sanches, Guedes, Neves, Goncalves, Oliveira, Palhinha

Attaccanti: Ronaldo, André Silva, Rafa Silva, Jota, Felix

Presenze nella fase finale: 7, delle quali 6 consecutive

Miglior piazzamento: campione nel 2016; vice-campione nel 2004

Come si è qualificato: secondo classificato nel Gruppo B con 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta), 22 gol fatti, 6 subiti; prima classificata l’Ucraina con 20 punti, a seguire Serbia 14, Lussemburgo 4, Lituania 1.

UNGHERIA

Commissario Tecnico: Marco Rossi

Portieri: Gulacsi, Dibusz, Bogdan

Difensori: Lang, Kecskes, Attila Szalai, Fiola, Orban, Nego, Lovrencsics, Botka, Bolla

Centrocampisti: Nagy, Cseri, Schafer, Kleinheisler, Gazdag, Roland Varga, Siger, Kevin Varga

Attaccanti: Adam Szalai, Holender, Sallai, Nikolic, Schon, Hahn

Presenze nella fase finale: 3, l’ultima delle quali nel 2016 dopo 44 anni di assenza

Miglior piazzamento: terzo posto nel 1964

Come si è qualificata: quarta classificata, dunque non qualificata, nel Gruppo E con 12 punti (4 vittorie e 4 sconfitte), 8 gol fatti, 11 subiti; prime classificate Croazia con 17 punti, Galles 14 e Slovacchia 13, a seguire Azerbaijan 1. Ripescata grazie alla vittoria dei playoff della Serie A di Nations League: eliminate la Bulgaria in semifinale e l’Islanda in finale.

Il calendario del Gruppo F (a Budapest e Monaco di Baviera)

15/06 – Budapest – 18:00 – Ungheria-Portogallo

15/06 – Monaco di Baviera – 21:00 – Francia-Germania

19/06 – Budapest – 15:00 – Ungheria-Francia

19/06 – Monaco di Baviera – 18:00 – Portogallo-Germania

23/06 – Monaco di Baviera – 21:00 – Germania-Ungheria

23/06 – Budapest – 21:00 – Portogallo-Francia