Euro 2020, focus sul Gruppo E: Polonia, Slovacchia, Spagna e Svezia

Il focus di RNP sulle protagoniste di Euro 2020: gli organici, le statistiche, il cammino per arrivare alla fase finale e il calendario dei match in programma.

GRUPPO E

POLONIA

Commissario Tecnico: Paulo Sousa

Portieri: Szczesny, Skorupski, Fabianski

Difensori: Piatkowski, Kedziora, Bednarek, Rybus, Glik, Bereszynski, Helik, Puchacz

Centrocampisti: Dawidowicz, Kozlowski, Linetty, Krychowiak, Klich, Moder, Placheta, Frankowski, Zielinski, Jozwiak

Attaccanti: Lewandowski, Swiderski, Kownacki, Swierczok

Presenze nella fase finale: 3, nelle ultime edizioni

Miglior piazzamento: quarti di finale nel 2016

Come si è qualificata: prima classificata nel Gruppo G con 25 punti (8 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta), 18 gol fatti, 5 subiti; a seguire Austria 19, Macedonia del Nord e Slovenia 14, Israele 11, Lettonia 3.

SLOVACCHIA

Commissario Tecnico: Stefan Tarkovic

Portieri: Dubravka, Kuciak, Rodak

Difensori: Pekarik, Vavro, Valjent, Satka, Skriniar, Hubocan, Hancko, Koscelnik

Centrocampisti: Gregus, Weiss, Duda, Suslov, Benes, Hrosovsky, Hamsik, Haraslin, Kucka, Lobotka, Hromada

Attaccanti: Bozenik, Mak, Duris, Schranz

Presenze nella fase finale: 1, nel 2016

Miglior piazzamento: ottavi di finale

Come si è qualificata: terza classificata, dunque non qualificata, nel Gruppo E con 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte), 13 gol fatti, 11 subiti; prime classificate Croazia 17 punti e Galles 14, a seguire Ungheria 12, Azerbaijan 1. Ripescata grazie alla vittoria dei playoff della Serie B della Nations League: eliminate Irlanda ai rigori in semifinale e Irlanda del Nord in finale.

SPAGNA

Commissario Tecnico: Luis Enrique

Portieri: de Gea, Sanchez, Simon

Difensori: Azpilicueta, Diego Llorente, Pau Torres, Garcia, Gaya, Alba, Laporte

Centrocampisti: Busquets, Marcos Llorente, Koke, Alcantara, Ferran Torres, Rodri, Ruiz, Olmo, Traoré, Sarabia

Attaccanti: Morata, Moreno, Oyarzabal, Pedri

Presenze nella fase finale: 10, delle quali le ultime 6 consecutive

Miglior piazzamento: campione nel 1964, nel 2008 e nel 2012; vice-campione nel 1084

Come si è qualificata: prima classificata nel Gruppo F con 26 punti (8 vittorie e 2 pareggi), 31 gol fatti, 5 subiti; a seguire Svezia 21, Norvegia 17, Romania 14, Far Oer e Malta 3.

SVEZIA

Commissario Tecnico: Jan Andersson

Portieri: Olsen, Johnsson, Nordfeldt

Difensori: Lustig, Lindelof, Granqvist, Bengtsson, Augustinsson, Helander, Krafth, Jansso, Danielson

Centrocampisti: Sebastian Larsson, Ekdal, Forsberg, Svensson, Sema, Claesson, Svanberg, Olsson, Kulusevski, Quaison, Cajuste

Attaccanti: Berg, Isak, Jordan Larsson

Presenze nella fase finale: 6, delle quali le ultime 5 consecutive

Miglior piazzamento: semifinalista nel 1992

Come si è qualificata: seconda classificata nel Gruppo F con 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta), 23 gol fatti, 9 subiti; prima classificata la Spagna con 26 punti, a seguire Norvegia 17, Romania 14, Far Oer e Malta 3.

Il calendario del Gruppo E (a Siviglia e San Pietroburgo)

14/06 – San Pietroburgo – 18:00 – Polonia-Slovacchia

14/06 – Siviglia – 21:00 – Spagna-Svezia

18/06 – San Pietroburgo – 15:00 – Svezia-Slovacchia

19/06 – Siviglia – 21:00 – Spagna-Polonia

23/06 – San Pietroburgo – 18:00 – Svezia-Polonia

23/06 – Siviglia – 18:00 – Slovacchia-Spagna