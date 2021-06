Calciomercato Reggina, per Rivas si cerca il “colpo” a titolo definitivo

Un futuro tutto amaranto. La Reggina cerca il colpo a sorpresa, nell’ultimo incontro avvenuto con l’Inter il club dello Stretto ha manifestato l’intenzione di acquistare Rigoberto Rivas.

A riportarlo, l’edizione odierna della Gazzetta del Sud.

“I calabresi- si legge- stanno provando la strada che porta ad un acquisto a titolo definitivo (con modalità diverse rispetto alla formula sottoscritta l’estate scorsa, che prevede diritto di riscatto per gli amaranto e successivo controriscatto per i nerazzurri). Le possibilità di riuscire nell’operazione al momento non sembrano molte, ma la pista è concreta. In caso di fumata bianca, il club presieduto da Luca Gallo piazzerebbe un autentico colpaccio, considerato sia la giovane età del calciatore che l’ottimo rendimento avuto dallo stesso negli ultimi mesi”.