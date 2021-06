Calciomercato Reggina, la pista che porta a Vicario è legata al futuro di Cragno

Porte scorrevoli. Tra i nomi in lista per sostituire Nicolas, c’è anche quello di Guglielmo Vicario, attuale vice-portiere del Cagliari.

Una strada che potrebbe diventare percorribile, ma eventuali trattative passano dalle imminenti strategie dei sardi.

“Il club sardo- si legge su Gazzetta del Sud- potrebbe cedere Cragno, il cui prezzo è stato fissato sui 25 milioni di euro (alla finestra ci sono già Napoli, Juventus, Fiorentina e Torino), ed a quel punto ci sono serie possibilità che Vicario, già utilizzato quattro volte nel passato torneo di A, venga “promosso” come portiere titolare. In caso contrario invece, i rossoblù aprirebbero al prestito dell’ex Venezia, e la Reggina figurerebbe di sicuro tra le pretendenti più accreditate. In tale direzione, si è mosso il recente incontro tra Massimo Taibi e Stefano Capozucca, ds dei sardi”.