Serie B, il valzer delle panchine: Inzaghi ufficiale a Brescia, Spal in stand-by

E’ la giornata di Filippo Inzaghi. L’ex tecnico del Benevento, retrocesso dalla A, è stato ufficialmente presentato quale nuovo allenatore del Brescia in sostituzione di Clotet. Problemi in panchina per l’Empoli neopromossa in serie A: il tecnico Dionisi pare destinato all’addio (direzione Sampdoria) ed i toscani sfogliano la margherita dell’eventuale successore, con Aurelio Andreazzoli (in passato già alla guida dell’Empoli) in pole, ma sono possibili anche alcune sorprese (il quotidiano La Nazione inserisce anche il nome di Venturato, tecnico del Cittadella). A quel punto i veneti dovranno tuffarsi alla caccia di un nuovo coach per la prossima stagione. Resta ancora vuota la casella della Spal: la società estense è infatti impegnata con un possibile cambio di proprietà. Per il Chievo in pole Vecchi.