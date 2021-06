Serie B, Helbiz Media acquisisce i diritti Ott per le prossime tre stagioni

Novità per i tifosi di serie B

Helbiz Media ha acquisito i diritti Ott (streaming) del Campionato di Serie B per le prossime 3 stagioni (2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024). Helbiz Media debutterà con la trasmissione in Italia dell’intero Campionato di Serie B: oltre 390 partite tra regular season, playout, playoff, visibili tramite il servizio Helbiz Live con l’abbonamento Helbiz Unlimited, fruibile attraverso smartphones, tablets, pc, smart tv. La Serie B e i contenuti di Helbiz Live saranno inclusi nell’abbonamento Helbiz Unlimited ma saranno anche offerti con un abbonamento specifico per i contenuti audiovisivi, si parla di un costo molto basso, sotto le 10 euro mensili, ma nulla è stato ancora ufficializzato.

La Lega B aveva già venduto il pacchetto 1 (digitale terrestre e satellite) che pacchetto 2 (Ott, online) a Sky per un totale di 32 milioni: con l’acquisto formalizzato da Helbiz Media, i distributori OTT diventano due e pagheranno 12 milioni ciascuno facendo incassare alla Lega ben 40 milioni che potrebbero arrivare a 46 se dovesse arrivare l’offerta Dazn sempre per le gare streaming. Una cifra molto più alta rispetto ai 24 milioni totali della scorsa stagione.

Helbiz Media e Lega Serie B hanno raggiunto inoltre un accordo in base secondo il quale Helbiz Media sarà il distributore esclusivo dei diritti Media della Serie B all’estero, in tutto il Mondo (eccetto Italia).