Reggina, regione Marche in pole per il ritiro precampionato

Dovrebbe svolgersi fuori Calabria il ritiro pre-campionato della Reggina. Secondo quanto scrive Gazzetta del Sud dopo i primi confronti tra il club e mister Alfredo Aglietti, sembra prendere quota la volontà di non fermarsi al Sant’Agata “in considerazione del clima particolarmente torrido che ogni anno si registra nei mesi di luglio ed agosto. In tale ottica, tra i luoghi attenzionati, in pole dovrebbe esserci la regione Marche. Qualora l’orientamento venisse confermato, la Reggina svolgerebbe un ritiro fuori città a distanza di tre anni: l’ultima volta infatti, risale all’estate 2018, quando, sotto la gestione Praticò, gli amaranto mossero i primi passi della loro stagione a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno”.