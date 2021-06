Prossima serie B: Padova prima finalista dei playoff di C

Alle 20.30 in campo per la seconda semifinale Alessandria e Albinoleffe

E’ il Padova di Mandorlini la prima finalista dei playoff di serie C. Nella gara di ritorno della semifinale, la squadra veneta ha espugnato il campo dell’Avellino guadagnandosi l’accesso all’ultimo turno dopo il pari dell’andata. Decide il doppio confronto il gol di Simone Della Latta nel primo tempo.

Alle 20.30 in campo per la seconda semifinale Alessandria e Albinoleffe: si parte dal 2 a 1 con cui all’andata i grigi piemontesi hanno battuto la squadra lombarda in trasferta. Il Padova aspetta in finale.