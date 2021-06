Playoff Serie C: Albinoleffe eliminato, Alessandria in finale con il Padova

È l’Alessandria di Moreno Longo la squadra che si giocherà la promozione in Serie B con il Padova nella finalissima dei playoff di Serie C. Successo interno per i ‘Grigi’, che al “Moccagatta” hanno avuto meglio sull’Albinoleffe di mister Zaffaroni, eliminata dopo 120′ ricchi di intensità.

In vantaggio con una grande rete di Gabbianelli al 28′, la squadra del ds Giacchetta ha poi subito la rete del.pari dei padroni di casa al 53′, grazie ad un guizzo del solito Arrighini. Al 70′, poi, Gelli ha siglato il 2-1 che ha rimesso in corsa il team lombardo. Proseguita ai tempi supplemtentari in virtù dell’analogo risultato dell’andata, la sfida è stata decisa al 110′ da un colpo di testa di Stanco, abile a segnare il definitivo 2-2 da neo entrato e consegnare una poltrona in finale all’Alessandria, che se la vedrà dunque con il Padova.

Il primo atto è fissato per domenica 13 giugno, mentre quattro giorni dopo (17) avrà luogo la gara di ritorno. Alessandria e Padova sognano la B…