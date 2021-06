Chievo, De Giorgis: “Aglietti ha fatto lavoro stratosferico. Obi? Credevo andasse alla Reggina”

Il ds del Chievo a l'Arena: "Ci sta che Aglietti potesse guardarsi attorno. Ed io non volevo un allenatore scontento in casa".

Un percorso importante, una stima che resterà immutata. Ai microfoni de l’Arena, Giorgio De Giorgis commenta l’addio tra il Chievo ed Aglietti.

“Alfredo ha svolto un lavoro stratosferico- dichiara il ds gialloblù- e con lui ho e abbiamo tutti lavorato benissimo. L’opzione per tenerlo l’avevamo, non era una questione legata all’ingaggio. Era già tutto scritto. Nessun problema ma lui voleva una squadra più competitiva. Che la migliorassimo. Magari aggiungendo qualcosa e alzando quindi l’asticella. Ci sta da parte sua ma noi comunque venivamo da un sesto e un ottavo posto più una semifinale e un quarto di finale playoff perse contro Spezia e Venezia che poi sono andate in Serie A Con le nostre possibilità avremmo anche voluto col tempo migliorarci ma certo non possiamo prendere Cristiano Ronaldo. Ci sta che Aglietti potesse guardarsi attorno. Ed io non volevo un allenatore scontento in casa”.

Sulle possibilità di tenere Obi. “Ad oggi nessuna. Gli abbiamo fatto una proposta di rinnovo biennale alla cifra chiesta dai suoi agenti, ma ha preferito non accettare. Credevo potesse andare alla Reggina, quindi da Aglietti. Non siamo nati ieri. Vedremo che succederà. È stato Obi a dirci di non voler rimanere a certe condizioni, dovesse però richiamarmi potremmo tornare a parlarne”.