Serie B, rivoluzione in panchina: 11 nuovi allenatori ai nastri di partenza

Sulle pagine odierne della Gazzetta dello Sport, ampio speciale dedicato alla prossima serie B. La rosea traccia il panorama relativo alla rivoluzione in atto sulle panchine della cadetteria, in attesa dell’ultima squadra che vincendo i playoff di serie C verrà promossa.

Al momento, se come pare “a Ferrara arriverà Bucchi saranno 11 i nuovi allenatori in B su 19 squadre (in attesa della ventesima) rispetto alla fine dell’ultima stagione. Tra gli 8 confermati – scrive ancora la Gazzetta dello Sport – manca solo l’ufficialità della settima stagione di Roberto Venturato al Cittadella, che sembra scontata per il rapporto tra lui e il club e per il contratto in essere fino al 2022”.

Restano ancora al palo e senza allenatore ancora il Chievo e la Spal, mentre il Brescia sembra aver puntato su Filippo Inzaghi. Gli ultimi incastri che vanno solo ufficializzati sembrano essere quelli di “Fabio Caserta al Benevento, Max Alvini a Perugia e Francesco Modesto al Crotone”.

“Nella stagione 2019-2020 al via c’erano 11 allenatori nuovi su 20 squadre, nello scorso anno invece solo 9 nuovi allenatori, nel campionato 2016-2017 invece il numero più alto: 14 nuovi allenatori su 22 squadre al via”.

fonte: gazzetta dello sport