Eccellenza, Sambiase-Vigor Lamezia: indetta la giornata giallorossa

Riceviamo e Pubblichiamo – “La società Sambiase Lamezia 1923 comunica che per la partita contro la Vigor Lamezia, valevole per la semifinale dei play-off d’Eccellenza Calabrese, è indetta la giornata GialloRossa! Il sodalizio delle Due Torri così facendo chiede ai suoi tifosi un ulteriore contributo e confida nel loro pieno apporto per tentare di dare un’altra grande soddisfazione in una partita assai delicata, una partita che non ha bisogno di presentazioni, una partita che oltre alla gloria cittadina può anche aprire le porte della promozione in Serie D.

In virtù della giornata GialloRossa, dunque, non verrà rilasciato nessun tipo di accredito (AIA, Forze dell’Ordine, Addetti ai lavori ecc.) ad eccezione degli operatori della comunicazione, né saranno validi gli abbonamenti. Sarà possibile acquistare il proprio biglietto in prevendita secondo le istruzioni di cui sotto.

Continueremo, comunque, a tramettere in esclusiva la diretta delle nostre partite casalinghe sulla nostra pagina Facebook ufficiale, per giungere a tutti i tifosi sambiasini in ogni parte d’Italia e del mondo.

Informiamo, inoltre, che la partita inizierà alle ore 16:00.

Come previsto dalle direttive, i distributori automatici di bibite della Palmieri Vending srl – nostro main sponsor – saranno attivi, gli stessi verranno attenzionati da due steward che si premureranno di non far creare code e assembramenti. Ricordiamo che le bibite o altro andrà preferibilmente consumato nei pressi dei distributori. È severamente vietato portare in tribuna bottiglie in vetro e le bottigliette in plastica dovranno essere private del tappo.

Per prepararci al meglio ad accogliere nuovamente il nostro pubblico e lavorare nel pieno rispetto, etico e giuridico, delle normative attuali, informiamo di quanto segue coloro che vorranno assistere alle nostre future partite casalinghe al Gianni Renda.

Ricordiamo che tutti i presenti allo stadio dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza in struttura, mantenere le distanze di sicurezza e presentare il modulo di autocertificazione.

La prevendita sarà effettuata nei giorni 9-10-11 giugno, dalle 16:00 alle 19:00, presso la biglietteria dello Stadio Gianni Renda.

Non sarà assolutamente possibile acquistare il biglietto d’ingresso la domenica della partita.

Ogni biglietto corrisponderà ad un posto preassegnato. Sarà necessario e fondamentale seguire le indicazioni del nostro personale e rispettare le prescrizioni riguardanti i protocolli anti Covid-19, quindi utilizzo della mascherina ed il mantenimento del distanziamento tra le persone (tranne se trattasi di congiunti).

Settori ospiti

Il settore riservato ai tifosi ospiti è la gradinata. La tifoseria ospite avrà a disposizione 100 biglietti. I posti a sedere saranno equamente divisi tra settore gradinata nord e settore gradinata sud.

La prevendita dei biglietti destinati alla tifoseria ospite sarà gestita dalla società Vigor Lamezia, presso lo stadio Guido D’Ippolito.