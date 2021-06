Playoff Serie D, ufficializzate le date: programma e regolamento

Per la sesta stagione consecutiva confermato il regolamento play off organizzato in due turni.

In Serie D si scaldano i motori in vista dei playoff, le cui date sono state da poco ufficializzate da parte della Lega Nazionale Dilettanti. Si partirà il 16 giugno, mentre la data conclusiva è fissata per il 27 dello stesso mese. Trentasei squadre in campo ed un format che, per la sesta stagione consecutiva, si articolerà in due turni (ad oggi, per quanto concerne il girone I, il San Luca di Francesco Cozza, quinto in classifica, è l’unica squadra reggina, nonché calabrese, in corsa). Di seguito, la nota della LND con regolamento e date:

Il regolamento

Partecipano alla prima fase (semifinali di girone) le società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ognuno dei 9 gironi del campionato di serie D. Le quattro squadre interessate si affronteranno in gara unica e la squadra di casa sarà quella con il miglior piazzamento quindi 2^ contro 5^ e 3^ contro 4^. La posizione migliore avrà valore, per il passaggio del turno, anche in caso di pareggio al termine del match e di equilibrio anche al termine dei tempi supplementari.

In caso di parità di punti in classifica al termine della stagione regolare tra squadre occupanti le posizioni indicate, si terrà conto degli scontri diretti ed in caso di ulteriore parità, nell’ordine: della differenza reti nel confronto, della differenza reti generale, del numero di reti segnate in campionato, del miglior piazzamento in Coppa Disciplina ed in ultima istanza, il sorteggio.

Seconda fase (finali girone) – Le vincenti si incontreranno a loro volta, sempre in gara unica, con la squadra di casa individuata dal miglior piazzamento ottenuto in campionato. Anche in questo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i tempi supplementari. Se il pareggio persiste supera il turno sempre la squadra con il miglior piazzamento ottenuto al termine della stagione.

Programma e date

PLAY OFF gironi B – C – G – H

16 giugno – 1° Fase (Semifinale di Girone)

20 giugno – 2° Fase (Finale di girone)

PLAY OFF girone E

20 giugno – 1° Fase (Semifinale di Girone)

23 giugno – 2° Fase (Finale di girone)



PLAY OFF gironi A – D – F – I

23 giugno – 1° Fase (Semifinale di Girone)

27 giugno – 2° Fase (Finale di girone)



EVENTUALI SPAREGGI

20/27 giugno