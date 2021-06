Nuoto a Cosenza: pioggia di medaglie per i giovani della Pianeta Sport

Per la categoria Esordienti B, invece, altri risultati eccezionali per Maria Praticò oro nei 50 Stile Libero e argento nei 50 dorso, per Giulia Richichi oro nei 50 Farfalla , argento nei 100 Farfalla nei 50 stile libero.

Riceviamo e Pubblichiamo – “Pioggia di medaglie per la Pianeta Sport di Reggio Calabria al XVIII Meeting di Nuoto tenutosi questo weekend alla piscina Olimpionica di Cosenza. Per la Categoria, medaglie d’oro sul podio sono gli atleti Arena Mattia 50 D-100D-50 F, Laganà Giorgia 50 R-100R-200R, Romeo Simone 100 F-200F, Costarella Angelo 50 F-100F, Costarella Domenico 50 SL -100SL, Bolignano Matteo 100 R-200R, Richichi Giuseppe 50 farfalla, Ganino Danilo 50 D Catizzone Elettra 100 F e Montalto Luca 200 R.

Ultime News

