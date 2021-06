Ex amaranto, Giacchetta in cima alla lista della Cremonese

Rumors di mercato ed uno sguardo al futuro. Prima, però, i playoff con il suo Albinoleffe. Si preannuncia un estate calda per il ds Simone Giacchetta, attualmente in corsa per la promozione in Serie B e già richiesto in serie cadetta per la prossima stagione.

E se nei giorni scorsi si era parlato di un interesse di Ascoli e Cremoese per l’ex amaranto, ad oggi pare che sia il club grigiorosso quello che più di tutte lo abbia messo nel mirino. A riportarlo sono i colleghi di TMW, che annunciano come tale operazione dovrebbe prendere quota soltanto dopo la fine dei playoff promozione nei quali è impegnata la società bergamasca (che domani scenderà in campo contro l’Alessandria per la semifinale di ritorno, partendo dal 2-1 in favore dei ‘Grigi’).