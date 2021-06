Europei, Florenzi: “Gruppo forte, adesso dobbiamo dimostrarlo”

“Questo gruppo è molto simile a quello azzurro di cinque anni fa, del 2016, anche se secondo me abbiamo più qualità. Ma lo dobbiamo dimostrare: dobbiamo fare meglio dei quarti di finale raggiunti a Euro 2016. Sono davvero voglioso di disputare una manifestazione di questo livello. Adesso si fa veramente sul serio: non vediamo l’ora di iniziare” ha detto Florenzi in conferenza.

