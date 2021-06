Critiche per Aglietti, Taibi risponde a Criscitiello: “Non sei sereno, ma ti faremo ricredere”

” I tifosi sono nostalgici e credono di aver preso Aglietti come punta. Questa volta, purtroppo per loro, Aglietti non gioca e di fianco non avrà Pasino. Aglietti sarà l’allenatore della Reggina che ha fatto una grande seconda parte di stagione e adesso deve ricominciare da zero. Aglietti e Taibi, con i caratteri che si ritrovano, potrebbero durare dai 2 ai 4 mesi“. Questa la dura analisi di Michele Criscitiello, direttore di Sport Italia e Tutto Mercato Web, in merito al ritorno di Alfredo Aglietti alla Reggina, nelle vesti di tecnico.

La questione è stata affrontata anche ieri sera, all’interno della trasmissione Sport Italia mercato, che ha visto la presenza di Taibi in qualità di ospite. Criscitiello ha nuovamente espresso pareri negativi su Aglietti, sottolineando, tra il serio ed il faceto, come il ds lo abbia ingaggiato più che altro per far contenta la piazza, dopo il dietrofront di Baroni.

Fatto sta che, seppur col sorriso sulle labbra e senza mai inasprire troppo i toni, Taibi ha risposto in maniera secca e decisa. “Non ci sarà nessun cambio tecnico dopo qualche mese come tu hai scritto, ve lo garantisco e ne riparleremo alla fine della prossima stagione. Non ho preso Aglietti per la piazza, faremo ricedere anche te. Fattene una ragione, a giugno prossimo sarai in Curva anche tu a cantare cori per Aglietti (ride, ndc). Tu non sei sereno per giudicarlo, fai processi alle intenzioni e secondo me stai dicendo solo cavolate. La media punti? Non prendo un allenatore usando la calcolatrice, i parametri sono altri. In questi ultimi tre anni ha fatto bene, ed anche in passato ha ottenuto risultati importanti, vedi le salvezze con Ascoli e Virtus Entella”.

