Taibi: “Menez? Col precedente tecnico sarebbe andato via, e non da solo. Adesso…”

Valutazioni in arrivo. Nel corso dell’intervista rilasciata a Gazzetta del Sud (clicca qui), Massimo Taibi ha parlato anche del futuro di Menez e Faty.

“Sul percorso di Menez e Faty-si legge- hanno inciso gli infortuni, il secondo è stato fermo praticamente per tutta la stagione. Così come ho già detto, con il precedente progetto tecnico Menez sarebbe sicuramente partito, e probabilmente non sarebbe stato il solo. Con Aglietti invece, verranno fatte delle valutazioni accurate, e poi si deciderà”.

Sui calciatori da cui si ripartirà, il ds è ermetico. ““Prendo spunto dal presidente, il quale, riguardo gli obiettivi, ha detto che non vuole restare fregato la seconda volta. Lo scorso anno, proprio ai vostri microfoni, avevo inserito tra gli intoccabili un calciatore che, per tutta una serie di motivazioni, alla fine ha lasciato Reggio. Il mercato è imprevedibile, quindi quest’anno vi dico che i calciatori inamovibili, saranno quelli presenti in lista dopo il 31 agosto”.