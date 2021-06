Serie B, Balata: “Dalla prossima stagione Var e Goal Line Camera”

Nel corso dell’intervista rilasciata a “B Magazine”, il presidente della Lega B Mauro Balata, ha annunciato alcune novità ufficiali per il prossima campionato di serie B dove ci sarà spazio per la “Goal Line Camera che permetterà di decidere non solo sul gol-non gol ma anche sul fuorigioco e sui falli in area, una nuova tecnologia che abbiamo subito cercato e ottenuto, e che va a integrare il VAR che sin dal giorno dopo il mio insediamento ho voluto fortemente in quanto sapevo che tutti i secondi livelli calcistici europei stavano andando in questa direzione: se avessimo ritardato l’utilizzo avremmo avuto un prodotto Serie B depauperato nel suo valore”.