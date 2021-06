Reggina, Taibi: “Vogliamo calciatori pronti a difendere un simbolo. Trattativa in corso con Bianchi”

Prima uomini, dopo calciatori. Ai microfoni di Gazzetta del Sud, il ds Taibi ha fornito l’identikit dei profili di cui la Reggina ha bisogno. Stavolta non è un discorso tecnico, ma comportamentale.

“Cosa significa non sbagliare gli uomini? Significa scegliere calciatori che si emozionino solo a sentire la parola Reggina, che sentano dentro di sé il desiderio di difendere un simbolo, che non vedano l’ora di scendere in campo per il primo allenamento. Calciatori che prima di parlare di contratti o cifre, esprimano a chiare lettere tutto il loro entusiasmo. Non mi stancherò mai di ripeterlo, la Reggina prima di essere una squadra di calcio è una scelta di vita. Questo club ha scritto la storia, dunque non aspettiamo nessuno e non ci facciamo dettare le condizioni da nessuno”.

Sul rinnovo di Bianchi, il cui contratto scade tra poco più di tre settimane. “C’è una trattativa in corso, nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi”.