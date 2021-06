Reggina, Taibi: “Aglietti è qui non solo per il suo passato. Vigorito? Ottimo portiere…”

Il ds amaranto alla Gazzetta del Sud: "Sarà un mercato basato su scelte ponderate, in cui far valere la forza delle idee".

Ci siamo quasi. Il mercato della Reggina sta per cominciare, presto le idee lasceranno spazio alle trattative.

Ai microfoni di Gazzetta del Sud, Massimo Taibi ha analizzato l’attuale momento, partendo da mister Aglietti. “E’ stato l’unico, vero obiettivo del club- si legge-nel momento in cui si era capito che Baroni non avrebbe rinnovato. Sapevamo che sarebbe stata una scelta graditissima dalla piazza, ma così come ha detto lo stesso allenatore, l’entusiasmo della gente è andato anche oltre quello che ci aspettavamo. Siamo riusciti ad abbinare l’aspetto emozionale al fattore tecnico, puntando su un profilo di altissimo livello. Se Aglietti oggi è qui, non è solo per il suo passato da calciatore, ma anche e soprattutto per cio’ che ha fatto in panchina. I risultati parlano chiaro, basta guardare il suo ultimo triennio”.

Che tipo di mercato sarà? “Un mercato basato su scelte ponderate, in cui far valere la forza delle idee. Ho ascoltato con grande attenzione il mister, mentre diceva che non possiamo sbagliare i calciatori, ma soprattutto non possiamo sbagliare gli uomini: sarà proprio questo, il filo conduttore attraverso il quale ci muoveremo”.

Capitolo Vigorito. “E’ un ottimo portiere, corrisponde al profilo d’esperienza che stiamo cercando. Lo avevamo seguito anche lo scorso inverno. Adesso vedremo. Abbiamo una serie di nomi in lista, ma come detto prima bisogna agire senza farsi prendere dalla fretta. Il mercato è lungo, ma soprattutto è appena cominciato”.