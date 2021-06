Reggina, Gallo sul ritiro: “Non è una questione economica, decideranno Aglietti ed il suo staff”

Nel corso della conferenza stampa odierna per la firma della convenzione tra la Città Metropolitana e la Reggina 1914 per la gestione del Centro Sportivo Sant’Agata, il presidente Luca Gallo ha parlato anche del prossimo ritiro pre-campionato. “Ora come ora ancora non abbiamo deciso dove fare il ritiro, perché dobbiamo parlare con Aglietti che deve decidere. È chiaro che non c’è problema di portare la Reggina in ritiro fuori, se fosse quello il problema altro che stadio o Sant’Agata, non è problema economico, questa cosa deve essere chiara, è solo una scelta che dovranno fare l’allenatore e il suo staff”.

Il Presidente della Reggina Luca Gallo ha aggiunto: “Quando passeggio per il Sant’Agata guardo i campi che sono curati quotidianamente dai manutentori, poi vado in mensa e vedo l’ottimo cibo preparato, poi entro in foresteria e vedo che le camere hanno tutto quello che può servire ad una persona per viverci e allora mi chiedo quale sia la struttura esterna al Sant’Agata che possa garantire quella qualità di servizio. Il punto, chiaramente, è logico e diverso: se si decide di andare fuori lo si fa per scegliere luoghi di montagna, con temperature diverse da quelle di Reggio dove c’è caldo. Ci sono degli allenatori che credono che la temperatura esterna non inficia la preparazione, altri preferiscono il fresco”.