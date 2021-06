Playoff di Eccellenza, quarti di finale: i risultati delle gare odierne

Si sono giocate quest’oggi tre delle quattro sfide valide per i quarti di finale dei playoff di Eccellenza, in attesa che si disputi mercoledì 9 il match tra Locri e Scalea, salvo ulteriori rinvii che causerebbero il posticipo delle semifinali, o di almeno una di esse, in programma domenica prossima. Doppia sfida giocata a Lamezia Terme: al “D’Ippolito” la Reggiomediterranea accarezza l’impresa, avanti di due gol contro la Vigor, salvo poi subire la rimonta nella ripresa (clicca qui per il tabellino e il commento); al “Riga” la Palmese ci crede, ci prova e rischia qualcosa, ma resiste fino alla fine contro il Sambiase, ottenendo uno 0-0 che vale solo per l’onore, dato che a passare il turno sono i giallorossi grazie al miglior piazzamento in campionato. Pronostico rispettato anche al “Ferrarizzi” di Sersale, dove alla compagine catanzarese, prima classificata nella regular season, è bastato un gol di Nesticò per piegare il Soriano; i giallorossi attendono l’esito di Locri-Scalea, mentre è già certa l’altra semifinale con il derby di Lamezia in casa del Sambiase.

ECCELLENZA – PLAYOFF, QUARTI DI FINALE

Sersale-Soriano 1-0 (Nesticò)

Locri-Scalea rinviata a mercoledì 9 giugno

Sambiase-Palmese 0-0

Vigor Lamezia-Reggiomediterranea 4-2 (Foti, Lancioni, Russo rig., Cucinotti, Russo, Haberkon)

SEMIFINALI

Domenica 13 giugno: Sersale-Locri/Scalea

Domenica 13 giugno: Sambiase-Vigor Lamezia

FINALE

Domenica 20 giugno