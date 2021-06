Eccellenza, Sersale-Soriano 1-0: il tabellino della gara

Un gol di Nesticò ad inizio secondo tempo decide il match playoff tra Sersale e Soriano con la vittoria dei padroni di casa che accedono così alle semifinali, in attesa di conoscere l’avversaria. Ecco il tabellino della gara:

Sersale-Soriano 1-0

Marcatori: 3′ st Nesticò (SE)

Sersale: Parrottino; Scalise, Tassoni, Corosiniti, Menniti, Leta (17′ st Costa), Comito, Arena (26′ st Grandinetti), Platì (37′ st Alfieri), Zurlo, Nesticò (31′ st Caliò). A disp. Russo, Torchia, Cristaudo, Talarico, Russo. All. Saladino.

Soriano: Nania; Romeo, Camara, Macrì (40′ st Capellupo); Mangano (45′ st Nesci), Bellia (30′ st Crimiti), Tozzo, Greco (20′ st Santaguida), Traorè, Armignacca (30′ st Bardari), Dezai. A disp. Stillitano, Percopo, Ienco, Maiuolo. All. Parentela.

Arbitro: Alessandro Petrosino di Lamezia Terme (Fabrizio Perri di Lamezia Terme e Mirko Cardia di Locri)

NOTE: Espulsi: Romeo (SO). Ammoniti: Greco (SO), Nesticò (SE). Angoli 2-4. Rec: 1′ pt-7′ st