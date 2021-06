Eccellenza, Sambiase-Palmese 0-0: il tabellino del match. Passano i lametini

La gara playoff tra Sambiase e Palmese finisce a reti bianche, al termine di novanta minuti con poche emozioni. In virtù del miglior piazzamento in campionato, è il Sambiase a passare il turno e volare in semifinale dove domenica prossima, nel derby, affronterà la Vigor Lamezia. Il tabellino del match:

Sambiase-Lamezia 0-0

Sambiase: Lamberti, Chiodo, Alfano (28’st Riga), Gaudio, Mirabelli, Miceli, Bernardi, Trentinella (31’st Colosimo), Mandarano (39’st Fioretti), Umbaca (37’pt Vitale), Verso. In panchina: Iozzi, De Nisi, De Fazio, Talarico, Giampà. All. Fanello.

Palmese: Zoccali, Tall, Gambi, Guerrisi (41’st Dieme), Nucera, Pititto (4’st Fiorino), Condemi (43’pt Borges), Libri (30’st Theodoro), Gatto (32’st Neri), Sapone, Mazzei. In panchina: Caputo, Todaro, Luppino, De Luca. All. Germano.

Arbitro: Fede di Rossano (assistenti Gigliotti e Borrelli di Cosenza).

Note: Espulso al 41′ st Neri. Ammoniti: Alfano, Libri, Pititto, Guerrisi. Recupero: 6’pt; 5’st