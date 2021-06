Serie B, Chievo in difficoltà: possibile ‘cessione pesante’ per andare avanti

Potrebbe essere a rischio l’iscrizione del Chievo Verona al prossimo campionato di Serie B. E’ quanto si apprende dai colleghi di PadovaSport.tv, che nella giornata odierna hanno illustrato la situazione con i possibili scenari a riguardo. Le difficoltà del club clivense – si legge – sarebbero state uno dei motivi per cui lo stesso Aglietti ha deciso di lasciare la panchina gialloblu, ad oggi vuota in attesa del nuovo tecnico.

La società starebbe facendo l’impossibile per garantire l’iscrizione alla serie B entro la fine di giugno, ma per far si che ciò accada servirà iniettare dell’ossigeno alle casse societarie con almeno una cessione eccellente. ”In questo senso – si legge sempre su PadovaSport – Semper è già pronto a partire, con destinazione Udinese, Monza, Genoa o Parma. Soltanto dopo verrà il resto”.