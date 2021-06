Europei: da Ibra e Haaland a Sergio Ramos, il lungo elenco degli assenti eccellenti

A meno di una settimana dell’inizio di Euro 2020 si va intravedendo quello che sarà il quadro generale del massimo torneo europeo. Come per tutte le edizioni, saranno tante le stelle che non prenderanno parte alla competizione, andiamo a vedere quella che sarebbe la formazione titolare degli esclusi.

Portiere: Marc-Andrè ter Stegen (Germania)- L’esterno difensore tedesco, numero 1 del Barcellona, non prenderà parte all’europeo a causa di un’operazione al ginocchio.

Terzino destro: Trent Alexander-Arnold (Inghilterra) – Al contrario di molti all’interno di questa formazione, il terzino del Liverpool doveva partire per la spedizione inglese in Europa. Tuttavia, a causa di un infortunio rimediato nell’ultima partita contro l’Austria sarà ko.

Difensore centrale: Virgil van Dijk (Olanda)- Altro giocatore del Liverpool che non partirà agli europei è Van Dijk. Il capitano degli Oranje salterà la competizione per la riabilitazione a causa dell’infortunio di inizio stagione.

Difensore centrale: Sergio Ramos (Spagna) – Una delle esclusioni più eclatanti è quella del capitano del Real Madrid. A causa dei numerosi problemi fisici rimediati nel finale di stagione, Luis Enrique ha deciso di lasciare a casa il recordman di presenze della nazionale spagnola.

Terzino sinistro: Theo Hernandez (Francia) – Anche il laterale sinistro del Milan non prenderà parte agli europei. Il terzino ex Real Madrid non è mai stato preso in considerazione da Didier Deschamps, e di fatto, non ha mai esordito con la nazionale maggiore transalpina.

Qualità in mezzo

Centrocampista centrale: Sergej Milinkovic-Savic (Serbia) – Altro giocatore del nostro campionato che non prenderà parte agli europei è Milinkovic-Savic. Il centrocampista laziale non prenderà parte agli europei non perché convocato bensì perché la Serbia è uscita sconfitta ai rigori nello spareggio contro la Scozia.

Centrocampista centrale: Eduardo Camavinga (Francia) – Non partirà per gli europei neanche il talentino del Rennes, nonostante l’esordio in nazionale avvenuto nelle ultime battute del 2020 e un finale di campionato importante.

Centrocampista centrale: Saúl Níguez (Spagna) – Esclusione intuibile è quella del centrocampista dell’Atletico Madrid Saúl. Nonostante sia inamovibile nel centrocampo dei Colchoneros, la sua ultima presenza in nazionale è databile a novembre 2019, oltre un anno e mezzo fa.

Trequartista: James Maddison (Inghilterra) – Non è bastata una vittoria in FA Cup da protagonista ed una Champions League sfiorata per consentire a Maddison di prendersi un posto in nazionale. Il ct Southgate ha scelto di non convocare il numero 10 dei Foxes che vedrà al suo posto Foden, Grealish e Mount.

Coppia gol

Attaccante: Zlatan Ibrahimovic (Svezia) – Dal primo giorno in cui Ibra ha annunciato il suo ritorno in nazionale ci siamo tutti immaginati un europeo da protagonista, con l’ultima occasione da parte della prima punta del Milan di giocarsi qualcosa di importante con la sua nazionale. Occasione sfumata a causa delle noie fisiche che hanno colpito l’attaccante originario di Malmö.

Attaccante: Erling Braut Haaland (Norvegia) – Completa il reparto offensivo un altro giocatore nordico, ovvero Haaland. Anche la Norvegia ha perso la sua occasione di partecipare ad Euro 2020 negli spareggi finali, proprio contro la Serbia di Milikovic-Savic. Un vero peccato sia per l’attaccante del Borussia Dortmund, che poteva confermarsi in una vetrina importante come l’europeo dopo aver vinto il titolo di capocannoniere della Champions League, che per i Løvene, che potevano essere una sorpresa del torneo.

