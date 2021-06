Centro Sportivo Sant’Agata: lunedì la firma per la concessione alla Reggina 

Riceviamo e Pubblichiamo – È in programma il prossimo lunedì 7 giugno alle ore 10.30 nella sala “Monsignor Ferro” di Palazzo “Corrado Alvaro” (sede della Città metropolitana di Reggio Calabria), la conferenza stampa di presentazione e la firma della convenzione tra l’Ente metropolitano e la Reggina 1914, per la concessione definitiva alla società amaranto del Centro Sportivo Sant’Agata. Tale passaggio porta a compimento il complesso iter che assegna alla Reggina 1914, per una durata di 19 anni, il suo storico quartier generale, struttura sportiva dotata di sei campi di calcio e da sempre considerata fiore all’occhiello per tutto il Mezzogiorno, consentendo al club reggino di consolidare e rilanciare l’attività di programmazione anche con investimenti nel medio e lungo periodo. All’incontro con gli organi di informazione prenderanno parte il Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il presidente della Reggina 1914, Luca Gallo, che nell’occasione firmeranno la convenzione per la concessione della struttura.