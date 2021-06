Verso l’Europeo: una super Italia piega la Repubblica Ceca in amichevole

È un’Italia in gran forma quella che si appresta ad arrivare ai nastri di partenza di Euro 2020, i cui preparativi stanno per terminare. Ad una settimana esatta dalla gara inaugurale con la Turchia, gli azzurri di mister Mancini hanno dato prova di grande forza e compattezza nell’amichevole di questa sera contro la Repubblica Ceca, stravinta per 4-0 al “Dall’Ara” di Bologna.

Deviazioni vincenti

Gara autoritaria da parte della Nazionale italiana, contornata da una prestazione sontuosa contro un avversario pressocché indolente che non ha mai impensierito Donnarumma e la sua difesa. Al contrario, di pericoli ne ha corsi eccome l’estremo difensore ceco Pavlenka, battuto per la prima volta al 23′ da Immobile, il quale, dopo aver raccolto un pallone in area, insacca sul primo palo con l’ausilio di una deviazione. E proprio da una di queste, al 42′, nasce anche il raddoppio a firma Barella, giunta in seguito ad una conclusione dal limite dell’area.

Ondata azzurra

A riposo sul doppio vantaggio, gli azzurri viaggiano ad alti ritmi anche nella ripresa. Intensità, voglia di imporre il proprio gioco, trame e linee di passaggio interessanti ed una spiccata propensione offensiva sono gli elementi principali che caratterizzano la ben organizzata squadra di Mancini, che nel secondo tempo concede prima il tris con un Insigne in grande spolvero (innescato da Immobile al 66′, manda il pallone in buca d’angolo) e poi cala il poker con Berardi al 73′ (che in area di rigore finalizza con calma olimpica, mettendo a sedere il portiere prima di superarlo con uno scavetto).

Ottava vittoria consecutiva e senza subire reti per l’Italia, che si presenta all’Europeo consapevole delle proprie forze e vogliosa di stupire…