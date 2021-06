Reggina, Aglietti: “Voglio squadra che abbia una identità precisa”

Sulla Reggina che verrà, il nuovo allenatore amaranto Alfredo Aglietti sembra avere le idee chiare con concetti fondanti molto certi.

“Non vedo l’ora di iniziare. Quello che ho fatto qui da allenatore risale a tanti anni fa, da domani dovremo pensare alla Reggina dell’Aglietti allenatore. I protagonisti sono sempre i calciatori e spesso i destini degli allenatori dipendono proprio dalle prestazioni della squadra. Ci deve essere connubio tra allenatore e squadra. La mia Reggina dovrà giocare a calcio, avere una filosofia precisa, una squadra che dovrà proporre calcio con qualità, cercheremo di mantenere queste caratteristiche, cercando un calcio offensivo. Questo deve essere il primo obiettivo da raggiungere, avere una squadra con un’identità precisa. Non dobbiamo porci obiettivi, l’unico deve essere quello di far si che la città sia orgogliosa della propria squadra, cercare di avere la nostra identità e la filosofia di fare calcio, gli obiettivi non vanno dichiarati ma conquistati sul campo”.

Sul calciomercato Aglietti si è espresso così: “Dobbiamo valutare bene, non dobbiamo avere fretta, faremo buona squadra bisogna stare tranquilli. Partiamo con lo zoccolo duro che ha fatto bene nel girone di ritorno, per poi inserire giocatori che non siano solo bravi ma abbiano spirito di appartenenza voglia di sacrificio, l’atteggiamento che deve andare oltre la bravura di calciatore, non dobbiamo sbagliare il calciatore ma anche l’uomo”.