Calciomercato Reggina: undici calciatori in uscita, ci sono già le prime richieste

Non solo rinforzi. Anche in questa sessione estiva, il club dello Stretto sarà chiamato ad un lavoro importante anche in uscita.

L’edizione odierna della Gazzetta del Sud, mette in evidenza la lista dei possibili partenti.

“Al netto di ripensamenti decisamente improbabili- si legge-oltre che col potenziamento dell’organico bisognerà fare i conti anche con undici operazioni in uscita. I calciatori che sembrano destinati a lasciare la Calabria, sono Guarna, Farroni, Gasparetto, Garufo, Marchi, Rolando,Rossi, Mastour, Paolucci, Rubin e Vasic, con questi ultimi due ancora impegnati tra playoff di Lega Pro e serie B svedese. Per quanto riguarda Marchi, Reggina e Piacenza hanno un’intesa per il rinnovo del prestito ai biancorossi. Per Rossi si registra l’offerta della Feralpi Salò, mentre Paolucci ha già due offerte dalla Lega Pro ed una dall’estero”.