Calciomercato Reggina, Taibi: “Almeno una pedina per reparto, prenderemo portiere già esperto”

Nelle fasi antecedenti l’inizio della conferenza stampa di presentazione di Aglietti, sui canali social della Reggina è intervenuto il Direttore Sportivo Massimo Taibi. “Con il mister ci siamo già confrontati -ha detto Taibi – abbiamo idee chiare, adesso vediamo prima qualche uscita perchè ci sono anche giocatori rientrati dai prestiti poi abbiamo già individuati i ruoli dove intervenire”.

La strategia di mercato sembra chiara per Taibi e la Reggina della prossima stagione. ” Interverremmo sicuramente in ogni reparto. Prenderemo un portiere, un paio di difensori, un centrale ed un terzino giovane, e poi centrocampisti, esterni e attaccanti, ogni reparto ha bisogno di almeno una pedina“. Sulla coppia di portieri, il Ds Taibi si è espresso così: “Prenderemo un portiere esperto e uno giovane che ha ha giocato in C come alternativa, ma il primo portiere deve essere già esperto”.