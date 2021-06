Ternana, dopo Nicolas un altro ex amaranto come obiettivo per la porta

L’addio alla Reggina, poi l’interessamento della Ternana, infine il sorpasso del Pisa. Settimane movimentate per il portiere brasiliano Nicolas Andrade, che alla fine non vestirà né i colori amaranto né quelli rossoverdi nella prossima stagione. Il club presieduto dal patron Stefano Bandecchi, che nella giornata odierna si è espresso circa l’estremo difensore, ha virato su altri profili per il ruolo di portiere, tra gli obiettivi di mercato per il prossimo campionato cadetto. E, anche in questo caso, di un ex amaranto (Nicolas, seppur lo si consideri tale, lo sarà ufficialmente dopo il 30 giugno) si tratta. Secondo quanto scrive il Corriere dell’Umbria, infatti, si tratta del trentunenne Vincenzo Fiorillo, genovese classe ’90 con un trascorso semestrale in riva allo Stretto. Correva il mese di gennaio dell’anno 2010 quando Fiorillo approdò in prestito alla Reggina dalla Sampdoria, all’interno di un’operazione che portò un altro estremo difensore, Mario Cassano, a fare il percorso inverso. Cinque le presenze del portiere ligure con la maglia amaranto, dal momento in cui nelle giornate successive fu Pietro Marino a prendere le redini della retroguardia calabrese.

Oggi, dopo ben sette stagioni consecutive a difesa dei pali del Pescara, l’ex amaranto potrebbe cambiare aria ma restare comunque in Serie B in seguito alla retrocessione con gli abruzzesi.