Reggina, l’organico attuale: è tornato anche Garufo

Al netto della fine dei prestiti, sia in entrata che in uscita, al momento la Reggina può contare su 25 calciatori in organico. Alla lista attuale, molto presto andrà tolto Nicolas Andrade (niente rinnovo per il brasiliano), mentre andranno aggiunti Matteo Rubin e Nikola Vasic, attualmente impegnati nei playoff di Lega Pro (Catanzaro e Alessandria) e nella serie B svedese (Vasalund). Dopo l’eliminazione del Catanzaro dai playoff di Lega Pro, anche Desiderio Garufo, almeno per il momento, torna ad essere un calciatore amaranto.

ORGANICO REGGINA

Allenatore: Alfredo Aglietti.

Portieri: Farroni, Guarna, Nicolas.

Difensori: Cionek, Di Chiara, Garufo, Gasparetto, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Marchi, Rolando, Rossi, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Crimi, Crisetig, Faty, Mastour, Paolucci, Situm.

Attaccanti: Denis, Menez, Montalto.

Totale calciatori: 25.