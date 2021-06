Ex amaranto, nuova avventura in vista per Aimo Diana

Un campionato molto positivo alla guida del Renate, con un terzo posto meritato ed un’esperienza ai play-off che sa di storia, svanita soltanto qualche giorno addietro contro il Padova ai quarti di finale. Non è passato inosservato il lavoro svolto quest’anno da Aimo Diana, ex esterno della Reggina e oramai da tre stagioni alla guida dei nerazzurri di Brianza. Un traguardo giunto al termine di un percorso triennale, in cui l’ex esterno dei calabresi (in riva allo Stretto dal gennaio al giugno 2003) ha portato a casa risultati ottimali per il club, che nella stagione appena conclusasi gli ha messo a fianco un collaboratore tecnico ‘speciale’, ovvero Emiliano Bonazzoli, rievocando lo storico asse (totalmente di marca amaranto) che portò alla rete del sorpasso della Reggina nello spareggio di Bergamo contro l’Atalanta.

Su Diana, sono giunte fortemente le attenzioni della Reggiana, vogliosa di tornare in cadetteria dopo la ‘fresca’ retrocessione in terza serie. Secondo i colleghi di TuttoMercatoWeb, gli emiliani avrebbero scelto l’ex amaranto come nuovo allenatore, il quale, al contempo, avrebbe deciso di sposare il progetto del club e firmare già nelle prossime ore. Da una Reggio all’altra, nuova avventura in vista per Aimo Diana…