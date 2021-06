“In uscita- si legge- la dirigenza berica nei giorni scorsi ha preso atto dell’interesse avanzato da Reggina e Pordenone per Lamin Jallow. Al momento si tratta di semplici sondaggi non facili da trasformare in trattative (si parla comunque di operazioni con la formula del prestito ndr), considerati i costi senza dubbio onerosi dell’ingaggio dell’attaccante gambiano.

Dilettanti Playoff Eccellenza Calabria, rinviata Locri-Scalea 03/06/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Disco rosso per una delle quattro partite del primo turno dei playoff di Eccellenza, in programma domenica pomeriggio. Locri-Scalea non si giocherà, così come comunicato dall’Ac Locri 1909 attraverso la propria pagina...

Reggina Da Vicenza: “Interesse della Reggina per Jallow” 03/06/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Nelle ultime battute dello scorso calciomercato estivo, Jamin Jallow fu ad un passo dal trasferimento alla Reggina, salvo poi accasarsi al Vicenza, dopo aver lasciato la Salernitana. L’interesse degli amaranto verso la...

Reggina Calciomercato Reggina, Obi ad oggi è lontanissimo 03/06/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Due anni da protagonista al Chievo, Joel Obi dall’1 luglio sarà libero di trasferirsi a parametro zero, in quanto non rinnoverà il contratto coi clivensi, in scadenza il 30 giugno. La Reggina ha sondato il terreno, ma in...