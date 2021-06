Calciomercato Reggina, Obi ad oggi è lontanissimo

Il centrocampista nigeriano potrebbe proseguire in B la propria carriera, ma in una piazza diversa da quella di Reggio Calabria.

Due anni da protagonista al Chievo, Joel Obi dall’1 luglio sarà libero di trasferirsi a parametro zero, in quanto non rinnoverà il contratto coi clivensi, in scadenza il 30 giugno. La Reggina ha sondato il terreno, ma in questo momento non ci sono le condizioni affinché l’ex Inter vesta la maglia amaranto, ritrovando così Alfredo Aglietti.

“A proposito di contatti- si legge su Gazzetta del Sud-quello con l’entourage di Joel Obi (30), rimane sempre fermo ad una richiesta che la Reggina ritiene altissima. Salvo nuovi sviluppi, quella con l’ex capitano del Chievo sembra destinata ad essere ricordata come una trattativa nata senza neanche cominciare, anche perché sul centrocampista nigeriano, nelle ultime ore, c’è stato un deciso pressing da parte del Monza”.