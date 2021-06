Calciomercato Reggina, Delprato e Rivas due piste ancora aperte

Il club dello Stretto non ha ancora abbandonato le speranze di poter portare nuovamente i due giovani in riva allo Stretto.

Difficile, ma non impossibile. La Reggina spera di poter riottenere i prestiti di Delprato e Rivas, anche se la strada è in salita.

“Tra i giocatori che hanno militato in amaranto con la formula prestito- si legge su Gazzetta del Sud-permane la volontà di poter riportare nella città della fata Morgana sia il jolly difensivo Enrico Delprato (21), reduce dall’esperienza ai campionati europei, che il fantasista Rigoberto Rivas (22). Atalanta ed Inter, proprietarie del cartellino, hanno fatto sapere che la loro idea è quella di mandare i due ragazzi a fare esperienza in serie A, ma qualora gli scenari dovessero cambiare, gli amaranto sarebbero in pole position”.

Per due nomi ancora in lista, un altro che non rientra più nei piani. “Depennato il giovanissimo difensore Christian Dalle Mura (19), altro calciatore rientrante nel progetto legato a Baroni”.